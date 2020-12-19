Украина получила гуманитарную помощь от Хорватии

Гуманитарная помощь поступит для медицинских учреждений Киева. Фото: УНН

Почетный консул Украины в Республике Хорватия Ивица Пирич 18 декабря передал через посольство Украины в Загребе гуманитарную помощь по борьбе с Коронавирусная пандемией Covid-19.

Об этой акции он рассказал в комментарии УНН: "К сожалению, вторая волна коронавируса накрыла всю Европу. Не стала исключением в этом плане и Украины. Для оказания необходимой помощи Консульство Украины в Хорватии передало 15000 медицинских защитных масок производства Splendor, а также средства дезинфекции компании Labud".

По его словам, гуманитарная помощь поступит для медицинских учреждений Киева.

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"Все антиковидни средства сделаны в Хорватии и имеют сертификаты Евросоюза. Проведение гуманитарной акции помощи не является разовым и будет продолжено в Днепре и других городах Украины. Я очень благодарен послу Украины Василий Кирилич за очень тесное и плодотворное сотрудничество. Мы и в дальнейшем будем осуществлять тесное взаимодействие для преодоления угрозы и последствий вирусной опасности ", - заявил собеседник агентства.

За год 28 стран мира, в том числе и Ватикан, оказывали помощь Украине для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).