Украина получила единый бренд

Украина получила бренд - Ukraine Now. Фото: kmu.gov.ua

Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну будут популяризировать в мире.

Об этом шла речь на заседании правительства в четверг, пишет "Українська правда"

Над разработкой бренда работали почти год, было создано несколько вариантов концепций продвижения Украины, которые показали шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше.

В результате правительственная комиссия признала победителем вариант бренда Ukraine Now, созданный украинским рекламным агентством Banda Agency.

Представитель агентства пояснил: новый бренд поможет улучшить представление мирового сообщества об Украине. Ведь международное исследование показало, что у людей в мире Украина ассоциируется с тремя вещами - революцией, коррупцией и войной.

"Люди, которые ни разу не были в Украине, считают украинцев закрытыми, агрессивными и нетолерантными", - добавил он.

По словам представителя, их бренд покажет, "что Украина - открытая, современная страна, где происходит все самое интересное именно сейчас".

По его убеждению, слово "сейчас" очень важно для страны сегодня, потому что именно сейчас Украина меняется и становится "той страной, которую все любят".

Слово "now" привлекает туристов и инвесторов

"Если мы хотим пригласить к нам туристов, инвесторов, для них ощущение момента очень важно, и это магическое слово "now" их очень привлекает", - сказал представитель разработчиков.

Желтый цвет в рекламном слогане подчеркивает главный месседж - сейчас, синий - символ чего-то нового, важного, что привлекает внимание, ведь именно этот цвет используется в интернете для различного рода предупреждений.

На основе нового бренда разработают модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

Логотип бренда разработаны таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов.

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В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина покажет беспрецедентный экономический рост в Европе и, возможно, в мире.