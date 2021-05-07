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пятница, 07 мая 2021 00:59

Украина поделится кислородом с Индией - Шмыгаль

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Украина поделится кислородом с Индией - Шмыгаль
Шмыгаль готов помочь Индии. Фото: Укринформ

Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии и поделиться кислородом.

"Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на владу".

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В Индии ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским". Общее количество случаев коронавируса в Индии превысило 20 миллионов. Из-за большого количества больных в Индии не хватает кислорода и препаратов, поэтому уже более 40 стран вызвались помочь ей в преодолении вспышки.

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