Украина подала списки на обмен из 11 человек - Кравчук

Мы не знаем, сколько там людей страдает от различных форм давления на той территории - Кравчук. Фото: glavcom.ua

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами в них находится 11 человек.

Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Общественному".

"Мы подали документы на 11 человек, они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Пока таких встречных шагов мы не видим. Следующее, мы ставим вопрос более широко. Мы не знаем, сколько там людей страдает от различных форм давления на той территории. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", - отметил он.

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Кравчук объяснил, что план украинской делегации заключается в том, осуществить обмен тех людей, списки которых подготовлены, а дальше - действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

Обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" до 15 декабря - это намерение украинской стороны. Об этом рассказал Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.