Украина отзывает посла из Страсбурга

Дмитрий Кулеба приедет для консультаций относительно дальнейшего сотрудничества с Советом Европы. Фото: ukrinform.ua

После решения ПАСЕ о возвращении российской делегации Украина отзывает своего посла Дмитрия Кулебу из Страсбурга для консультаций.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в колонке на "Европейской правде".

"Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям.

Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг - участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеальный, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить ее будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе.

Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - написал Климкин.

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В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее. На сегодняшнем заседании ПАСЕ обжаловали полномочия делегации России, что отложило утверждение на 24 часа. После этого украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее.