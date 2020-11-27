Украина открыла на Бали почетное консульство.

Он расположен в городе Денпасар. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Индонезии.

Руководителем представительства стала почетный консул Украины Ниоман Астама.

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Отмечается, что основными функциями почетного консульства Украины является защита в Республике Индонезия прав юридических лиц и граждан Украины в пределах, определенных международным правом; оказание им помощи и содействия; содействие развитию дружественных отношений, а также торговых, экономических, культурных и научных связей между Украиной и Индонезией.

При этом почетное консульство Украины не наделено полномочиями по осуществлению консульских действий.

Украина открыла консульство в Азербайджане. Почетным консулом в Шемахе предназначен выпускник Киевского института международных отношений, предприниматель Мехран Гасымов.