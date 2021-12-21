Украина откроет по миру много новых посольств - Зеленский

Зеленский решил усилить украинскую дипломатию. Фото: Reuters

Украина в скором времени откроет новые посольства во многих странах.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Нужно отходить от шаблонного видения, искать постоянно новые возможности, искать постоянно новые рынки. Это о результате. Мы не используем потенциальные возможности в Индии, Китае, Латинской Америке. Только начнем открывать Африку. Или на Ближнем Востоке – где там Украина? Это одни из центров мирового развития, имеющие глобальные точки роста", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина должна фактически заново открывать эти регионы для бизнеса и товаров.

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"Мы усиливаем свое дипломатическое присутствие и вскоре откроем новые посольства во многих странах", – сказал президент.

Президент Владимир Зеленский планирует ежегодно собирать украинских послов на саммит в Гуте Ивано-Франковской области. Об этом он сказал на брифинге после саммита президентов "люблинского треугольника".