Украина откроет генконсульство во Вроцлаве

Продолжается интенсивная подготовительная работа. Фото: Politeka

Украина откроет генеральное консульство во Вроцлаве на юго-западе Польши до конца этого года. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Планируем сделать это до конца года. Продолжается интенсивная подготовительная работа. В течение ближайших недель ожидаем назначения руководителя консульского учреждения во Вроцлаве", - сообщил Боднар.

По его словам, в ближайшие год-два больше нет планов открытия новых штатных консульств в Польше.

Впрочем, он подчеркнул, что развитие новейших технологий дает Украине возможность цифровизировать выполнение отдельных консульских действий.

"Это оптимизирует использование ресурсов и в определенной степени компенсирует необходимость открытия новых консульских учреждений", - отметил украинский дипломат.

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