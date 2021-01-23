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суббота, 23 января 2021 21:20

Украина осудила задержание протестующих в РФ

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Украина осудила задержание протестующих в РФ
МИД осудил задержание, которые прошли сегодня в городах России. В ведомстве утверждают, что россияне заслуживают лучшей власти. Фото из открытых источников

Россия продолжает притеснять тех, кто не согласен с властной репрессивной политикой. И это выливается в насилие и задержание участников акций протеста.

МИД осудил задержания, которые прошли сегодня в городах России. В ведомстве утверждают, что россияне заслуживают на лучшую власть. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - заявили в МИД.

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Также Министерство призвало мировое сообщество усилить давление на российскую власть, чтобы остановить все нарушения как внутри страны, так и в отношении соседних стран.

В субботу, 23 января, в российских городах на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тыс. человек.

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