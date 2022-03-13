Украина обсудила с ЕС торгово-транспортную блокаду для РФ и Беларуси

Зеленский и Кубраков обсудили с министрами ЕС перспективы блокирования транспортных автоперевозок для РФ и Беларуси. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр инфраструктуры Александр Кубраков приняли участие в онлайн-встрече министров Польши, Австрии, Чехии, Франции и Германии, а также комиссара Евросоюза по вопросам транспорта.

На встрече обсуждали необходимость новых транспортных санкций против России и Беларуси, сообщил Кубраков в Facebook.

"В очередной раз акцентировал на важности перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь - грузового) к дорожной системе ЕС. В частности, мы ожидаем отказа выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду России", - заявил он.

Украинская сторона выразила благодарность партнерам за помощь в эвакуации мирных жителей, а также за льготные условия проживания и передвижения по стране для них. Не менее важной является помощь с гуманитарными грузами и их транспортировкой, рассказал Кубраков. Он призвал все европейские страны присоединиться к новой транспортной коалиции - это станет важным вкладом в общую победу.

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Министр инфраструктуры также поднял вопрос сотрудничества для послевоенного восстановления Украины. Сейчас российско-белорусская агрессия уже нанесла материальный ущерб для инфраструктуры и транспортного сектора на миллиарды долларов.

"Призвал партнеров приобщаться к восстановлению Украины, в частности через совместные новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования. В очередной раз напомнил, что каждый шаг по поддержке нашей страны - это еще один последовательный шаг к общей победе Европы над агрессором. Демократия и свобода обязательно одержат победу", - добавил Кубраков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может расширить военную деятельность и атаковать одну из стран НАТО. В ЕС есть серьезные опасения, что глава государства, ведущий полномасштабную войну против Украины, продолжит агрессию. Европейский Союз должен сейчас ограничить возможности атаковать РФ в будущем.