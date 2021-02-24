Украина объявила подозрения Аксенову и Константинову

Аксенову и Константинову грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: Reuters

Оккупационному руководству Крыма - Сергею Аксенову и Владимиру Константинову объявили подозрения.

Их обвиняют в причастности к масштабной национализации имущества на полуострове. Об этом сообщает Прокуратура АРК.

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"Главе Совета министров" Аксенову и "главе Государственного совета" Константинову объявили подозрения по статье о нарушении законов и обычаев войны. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, они приняли ряд незаконных решений о национализации украинских предприятий, учреждений и организаций и обеспечили передачу объектов в собственность РФ.

"К такому имуществу относится Государственный концерн Массандра, Международный детский центр Артек и государственное акционерное общество Черноморнефтегаз", - сказано в сообщении.

На Херсонщине задержали мужчину, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов. В частности, против повышения тарифов. Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.