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"Украина ничего не нарушала" - Кулеба ответил на претензии по поводу использования Bayraktar

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&quot;Украина ничего не нарушала&quot; - Кулеба ответил на претензии по поводу использования Bayraktar
Кулеба ответил на беспокойство Германии. Фото: Reuters

В применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе нет нарушений Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал об этом на брифинге со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в Киеве, передает "Європейська правда".

"Первое, Украина ничего не нарушала. Второе, мы соблюдали необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - сказал Кулеба.

Украинских партнеров в первую очередь должно беспокоить то, что сбитая дроном гаубица запрещена Минскими договоренностями и расположена гораздо ближе, чем это разрешено.

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"Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, не сомневаемся, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования, но любые оценки должны предоставляться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда, они объективны и позволяют целевой аудитории правильно воспринять ситуацию", - добавил министр.

В Германии обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины применили против российского оккупанта на Донбассе турецкие летательные аппараты Bayraktar TB2.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы применили дрон типа Bayraktar", - сказала Зассе.

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