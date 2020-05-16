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суббота, 16 мая 2020 13:19

Украина невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Порошенко

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Украина невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Порошенко
Порошенко подчеркнул, что успешное будущее Украины - в Европейском Союзе. Фото: eurosolidarity.org

После Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом, однако последний год при новой власти движения вперед - нет. Об этом написал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на своей странице в Facebook по случаю Дня Европы, передает РБК-Украина.

По мнению Порошенко, никакие временные трудности не остановят европейскую и евроатлантическую интеграцию государства. Только в Европейском Союзе - успешное будущее Украины, убежден пятый президент.

"В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС ", - написал Порошенко.

Порошенко отмечает, что нынешняя власть делает правильные заявления - и о ЕС, и о НАТО, но движения вперед нет.

"Но я убежден, что это - временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украина с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан. Наше будущее - в Европейском Союзе, сильнейшему союзу государств на нашей планете. Вступление в ЕС - это единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности Украины и благосостояния украинцев", - подытожил Порошенко.

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