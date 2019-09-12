"Украина не прекращала расторжений договоренностей с Россией" - МИД

Украина не останавливала расторжения договоренностей с Россией. Фото: adm.abo.media

Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

Так Министерство прокомментировал информацию российского издания "Коммерсант" о приостановлении процесса денонсации таких договоров. По данным МИД, такая же работа ведется и в направлении отношений Украины из СНГ.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведения договорно-правовой базы с Россией и СНГ в соответствии с национальными интересами Украины не прекращалась", - говорится в ответе.

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Продолжительность процесса пересмотра базы договоренностей Киева с Москвой и СНГ объясняют определенными факторами.

"Есть необходимость соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине".

"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризации договорно-правовой базы с Российской Федерацией и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, работа будет продолжена", - утверждают в МИД.

Договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие 1 апреля 2019-го.

11 сентября 2019-го российское издание "Коммерсант" распространило информацию, что Киев приостановил процедуру расторжения двусторонних соглашений с Москвой. Отдельные собеседники предполагали, что это связано со сменой власти в Украине.