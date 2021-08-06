Украина не останется без газа даже в случае запуска "Северного потока-2" - секретарь СНБО

Данилов рассказал о газе для Украины. Фото: РБК

Украинская власть разрабатывает риски, которые несет запуск "Северного потока-2".

Даже если российский газопровод когда-нибудь заработает, то без газа страна не останется, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию НВ.

"Сразу скажу без газа Украине точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем ", - сказал он.

"Что касается действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и поминутный риск", - резюмировал он.

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21 июля США и ФРГ достигли соглашения по проекту "Северный поток-2". Согласно ему, Германия должна принять участие в переговорах с Россией о продлении контракта на транзит газа через Украину и принять меры, если Россия попытается использовать СП-2 в качестве оружия против Украины.