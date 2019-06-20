Украина может взыскать с России триллионы долларов: Данилюк объяснил схему

Каждый украинец имеет право через суд получить компенсацию от России за ее агрессию против Украины. Это поможет экономически прижать Кремль.
Об этом в интервью Gazeta.ua сказал лидер "Спільної справи" Александр Данилюк.
"Украина должна давить на Россию экономически - через судебные иски государства и частных лиц. Вполне реально взыскать триллионы долларов с Российской Федерации и выплатить денежную компенсацию каждому украинцу за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Гражданин, выигравший суд, может легализовать свое судебное решение за рубежом. Например, в США наложить арест на имущество России.
Можем делать так по всему миру. Значительная часть золотовалютных резервов России находится на депозитных счетах в банках США. Эти средства могут быть арестованы. Такой механизм должен стать государственной стратегией победы", - обьяснил Данилюк.
Полный текст интервью лидера "Спільної справи" Александра Данилюка ищите на Gazeta.ua в пятницу, 21 июня.
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