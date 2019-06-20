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четверг, 20 июня 2019 17:20

Украина может взыскать с России триллионы долларов: Данилюк объяснил схему

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Украина может взыскать с России триллионы долларов: Данилюк объяснил схему
Александр Данилюк убежден, что из России вполне реально взыскать триллиона долларов

Каждый украинец имеет право через суд получить компенсацию от России за ее агрессию против Украины. Это поможет экономически прижать Кремль.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал лидер "Спільної справи" Александр Данилюк.

"Украина должна давить на Россию экономически - через судебные иски государства и частных лиц. Вполне реально взыскать триллионы долларов с Российской Федерации и выплатить денежную компенсацию каждому украинцу за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Гражданин, выигравший суд, может легализовать свое судебное решение за рубежом. Например, в США наложить арест на имущество России.

Можем делать так по всему миру. Значительная часть золотовалютных резервов России находится на депозитных счетах в банках США. Эти средства могут быть арестованы. Такой механизм должен стать государственной стратегией победы", - обьяснил Данилюк.

Полный текст интервью лидера "Спільної справи" Александра Данилюка ищите на Gazeta.ua в пятницу, 21 июня.

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