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среда, 02 сентября 2020 11:32

Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба

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Украина может стать членом НАТО в условиях военной агрессии РФ. Об этом журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Автор: Тарас Подолян
  Стратегическая задача государства определена Конституцией: Украина должна быть полноправным членом ЕС и НАТО, напоминает Дмитрий Кулеба.
Стратегическая задача государства определена Конституцией: Украина должна быть полноправным членом ЕС и НАТО, напоминает Дмитрий Кулеба.

"Хотя я надеюсь, конечно, что к тому времени мы прекратим эту агрессию. Формально таких ограничений в уставе Североатлантического договора нет", - сказал глава МИД.

В интервью журналу, говоря об участии Украины в программе расширенных возможностей НАТО, министр рассказал: "Дополнительное привлечение - это то, что нам нужно на пути к полноценному членству в НАТО. Насколько мы сможем наполнить этот статус реальным практическими преимуществами, зависит от нас самих".

Участие в программе, по словам министра, будет предусматривать: совместные мероприятия по линии военных, доступ ко всем учениям Альянса, тесное взаимодействие разведок, присутствие украинских офицеров в структурах НАТО.

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"Стратегическая задача государства определена Конституцией: Украина должна быть полноправным членом ЕС и НАТО. Как министр иностранных дел хочу, чтобы на пути к ЕС и НАТО мы получили максимальную выгоду. Мне не нравится, как в украинской политике людей подсаживают на иглу завышенных ожиданий. Это приводит лишь к тому, что люди со временем разочаровываются и в своих ожиданиях, и в самой идее. Я за честный разговор с обществом и за дела, которые предшествуют словам.

Статус участника расширенных возможностей НАТО мы получили без лишних анонсов. "Люблинский треугольник" создали тоже без нагнетания ожиданий и лишнего шума. Я за то, чтобы делать свою работу, а не рассказывать, как ты когда-то ее сделаешь. Поэтому не знаю, когда мы станем членом Европейского Союза. Но сделаю все, чтобы мы на большой скорости к этому приближались", - сказал Кулеба.

Интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте в журнале "Країна" в четверг, 3 сентября.

Украинские военные приняли участие в Международных военных учениях Combined Resolve XIV на базе учебного центра "Хохенфельс" сухопутных войск ВС США в Германии.

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