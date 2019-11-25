tass Джон Кеннеди: Украина может быть причастна к кибератаках на выборах в США

Кибератака на сервер Демократической партии США в 2016 году могла состояться при участии Украины.

"Не только российские спецслужбы стоят за хакерской атакой. Украинская сторона также может быть причастна к этим действиям, хотя и разведка США обвиняет в произошедшем Россию. Это также могла быть и Украина", - сказал сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в интервью Fox News.

Сенатор выступил и с обвинениями в адрес демократов. Представители политической силы не вызвали ряд свидетелей по делу. Это не позволило установить детали атаки, отметил Кеннеди.

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Кибератака на компьютерный сервер Национального комитета Демократической партии зафиксирована в 2016 году перед президентскими выборами. Обнародование данных партийной переписки кандидата от политсилы Хиллари Клинтон повлияло на ее рейтинг.

Арестованный Лев Парнас, который является клиентом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил расследованию Конгресса аудио- и видеозаписи, связанные с делом об импичменте Трампа. Эти материалы связанные с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена. Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.