"Украина меняется" - сети зацепил пост о жизни без коррупции

Украинцы отказываются от посредников при оформлении документов, которые просят тысячи гривен за обход процедуры.

Личным опытом в Facebook поделился пользователь Ярослав Корец.

Автор: facebook.com/yaroslav.korets

"Оказывается после подачи документов в сервисном центре, на сайте ДМС можно оставить заявку, где попросить изготовить паспорт в установленные законом 7 дней, ввиду приближающийся поездки. В итоге 30 мин подача, 900 грн пошлина, 5 мин заявление на сайте и через 5 дней паспорт готов", - рассказал он.

Мужчина рассказал, что зная о проблемах с очередью на загранпаспорта, он спросил у друзей, как ускорить процедуру.

"В личку пришло куча контактов и такс за ускорение. Просили от 3000 до 10 000 грн чтобы сделать загран за 7-10 дней", - делится подробностями пользователь.

Также простой оказалась ситуация с перевыпуском водительских прав.

"Сегодня съездил в новый сервисный центр МВС, заплатил 250 грн, посидел часик в кресле и забрал свеже-напечатанный документ. Это я к чему, ребята, забудьте о прошлом и не платите посредникам. Реформы работают", - резюмировал Ярослав Корец.

Его поддержали другие пользователи.

"Да, поддерживаю, не платите им"

"В первую очередь изменения происходят в нашем отношении к нашим правам и возможностям"

"Кстати тоже не платил никому ничего"

"Сервисный центр удивил. Приехал туда в пятницу в 5 вечера, через 45 минут вышел с новыми правами"

За три часа сообщение собрала более трехсот "лайков".

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Каждый пятый украинец давал взятки, говорилось в нынешнем исследовании социологической группы "Рейтинг". Чаще всего это делают люди в возрасте от 30 до 50 лет.