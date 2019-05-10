Украина лишится международной финпомощи, если вовремя не запустит энергорынок - СМИ

Транши МВФ и макрофинансовая помощь ЕС окажутся под вопросом, если Украина вовремя не запустит рынок электроэнергии. Фото: РБК-Украина

Если Украина вовремя в июле этого года не запустит конкурентный рынок электроэнергии, то под вопросом окажутся транши МВФ и макрофинансовая помощь ЕС в размере 500 млн евро. Об этом пишет "Дело" в статье "Что будет, если Украина вовремя не запустит конкурентный рынок электроэнергии".

Как пишет СМИ, меньше двух месяцев остается до старта нового конкурентного рынка электроэнергии в Украине. Событие, имеющее все шансы быть названным эпохальным, запланировано на 1 июля 2019 года. Но чем ближе к заветной дате, тем напряженней становится риторика главной движущей силы этой энергореформы — европейской и американской дипломатии. "В конце апреля обеспокоенность возможным срывом запуска нового рынка электроэнергии выразили ключевые внешнеполитические стейкхолдеры. Фактически синхронно последовали похожие заявления представителей международных бизнес-ассоциаций в Украине. О том, что введение новой модели рынка электроэнергии должно состояться в запланированный срок — с 1 июля 2019 — заявили в Европейской Бизнес Ассоциации и Международной торговой палате ICC. Апофеозом международной озабоченности стала публикация во влиятельном американском издании Politico".

Причиной беспокойства международных стейкхолдеров являются, вероятно, не организационно-технические проволочки, а политическая ситуация. "Куда больше европейских и американских чиновников может волновать неопределенность, возникшая в связи с избранием президентом Украины Владимира Зеленского. Вакуум информации относительно его видения дальнейшей судьбы запущенных энергореформ порождает подозрения о возможности их свертывания. Тем более, что ответственный за энергетику представитель команды нового президента Андрей Герус неоднократно высказывал скепсис по поводу целесообразности либерализации рынков газа и электроэнергии", - пишет СМИ.

В связи с этим западные партнеры шлют Украине недвусмысленный сигнал о том, что реформа энергорынка находится в зоне их приоритетного внимания. "Во-первых, реформа энергорынка является одним из ключевых условий Меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи о стороны Евросоюза в размере 500 млн евро. Во-вторых, требование введение нового рынка электроэнергии было зафиксировано в программе кредитования со стороны МВФ (с 2015 года в рамках программы EFF, с октября 2018 невыполненные обязательства были перенесены в новую программу кредитования МВФ Stand-by). Речь идет о двух траншах в размере 1,2 и 1,3 млрд долларов США в мае и октябре текущего года. В-третьих, обещанные 500 млн евро кредита от Мирового банка, могут поступить только после транша МВФ".

Напомним, на 1 июля 2019 года запланирован запуск нового рынка электроэнергии, на введении которого настаивают западные партнеры. Советник новоизбранного президента Андрей Герус уже заявлял о том, что запуск рынка необходимо переносить на год. При этом руководитель Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в ЕС верят, что реформы, которые были начаты пять лет назад, продолжатся с приходом нового руководства в Украине: "Внедрение рынка электроэнергии очень важно для ЕС, в том числе и для предоставления макрофинансовой помощи Украине. И мы надеемся, что все будет сделано, чтоб этот рынок начал работать как можно скорее".