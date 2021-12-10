Украина – лидер демократии в регионе - Зеленский

Зеленский упомянул о деолигархизации. Фото: Reuters

Украина достигла существенного прогресса в развитии демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите за демократию, инициированном президентом США Джозефом Байденом.

Саммит посвящен борьбе с коррупцией, защите прав человека и противодействию авторитаризму.

"30 лет назад наш народ демократическим способом принял решение создать собственное и независимое государство, когда 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум по независимости Украины", - сказал Зеленский.

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Украина является лидером демократических преобразований в регионе, заявил президент.

"Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии.

Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", - сказал.

10 декабря Зеленский поговорил с Байденом по телефон. Президент США заверил, что сказал президенту РФ Путину о серьезных экономических санкциях и вооруженной поддержке Украины в случае нового витка российской агрессии. Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине должно быть завершено в этом году, заявила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.