Украина – лидер демократии в регионе - Зеленский

Украина достигла существенного прогресса в развитии демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите за демократию, инициированном президентом США Джозефом Байденом.
Саммит посвящен борьбе с коррупцией, защите прав человека и противодействию авторитаризму.
"30 лет назад наш народ демократическим способом принял решение создать собственное и независимое государство, когда 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум по независимости Украины", - сказал Зеленский.
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Украина является лидером демократических преобразований в регионе, заявил президент.
"Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии.
Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", - сказал.
10 декабря Зеленский поговорил с Байденом по телефон. Президент США заверил, что сказал президенту РФ Путину о серьезных экономических санкциях и вооруженной поддержке Украины в случае нового витка российской агрессии.
Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине должно быть завершено в этом году, заявила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.
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