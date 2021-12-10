Байден передал Зеленскому запись разговора с Путиным

Видеозвонок президента Байдена с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским передал запись разговора с Владимиром Путиным, заверив украинского лидера, что обещал Путину ответ серьезными экономическими санкциями и вооруженной поддержкой Украине в случае российской агрессии, а также, что все это согласовано с союзниками по НАТО и ЕС.

В Белом доме рассказали детали видеоразговора президента Байдена с Путиным и его беседы с Зеленским.

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Перед разговором с Путиным госсекретарь Энтони Блинкен был в Риге, где говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и союзниками по НАТО. Также дипломатия продолжалась с европейцами. Блинкен говорил с президентом ЕС Шарлем Мишелем, а также на разных уровнях с представителями правительств стран ЕС. Затем Блинкен говорил с Зеленским, чтобы создать основу для разговора с Байденом. Для президента США было очень важно пообщаться с украинским президентом и лично все рассказать, говорят в Белом Доме.

Также у Байдена был разговор о ситуации вокруг наращивания российских войск со странами "Бухарестской девятки" - Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

"Разговор Байдена с президентом Зеленским был очень теплым. Длилось около 90 мин. Президент США четко заявил о постоянной приверженности Америки суверенитету и территориальной целостности Украины. Обещал не говорить об Украине без Украины. Он поделился записью разговора с Путиным. В частности, Байден сказал Путину, если Россия дальше вторгнется в Украину, США и союзники с ЕС ответят сильными экономическими мерами, предоставят Украине дополнительную оборонную технику и укрепят союзников по НАТО на восточном фланге. Он также сказал Путину, что есть другой вариант – деэскалация и дипломатия. В рамках этого президент подчеркнул постоянную поддержку США "Нормандского формата" и усилия по воплощению "Минских соглашений". В прессе было много шума о том, были ли уступки со стороны Байдена или нет. Их очевидно не было. Президент четко дал понять, что одна нация не может заставить другую изменить границы, не может сказать другой изменить свою политику, не может сказать, с кем они могут работать", - рассказали в Белом доме.

Президент Байден также четко выразил осведомленность о более широких беспокойствах восточного фланга НАТО относительно российских угроз, кроме того, что наблюдаем тревожное наращивание российских войск на границе Украины, говорят в Белом доме. Он дал понять, что эти угрозы больше, чем Украина, и подтвердил решительную поддержку трансатлантической безопасности и священную преданность США статье 5 НАТО, особенно союзникам на восточном фланге.

Байден четко выразил готовность США наложить значительные экономические санкции, если Россия предпримет шаги по дальнейшему вторжению в Украину. Они согласованы с партнерами НАТО и ЕС.

7 декабря прошли переговоры президентов США и России. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной. 9 декабря Байден позвонил по телефону президенту Украины Зеленскому.