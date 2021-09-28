Украина категорически против замороженного конфликта на Донбассе - Ермак

Ермак рассказал о конфликте на Донбассе. Фото: Укринформ

Украина выступает против замороженного конфликта на Донбассе.

Вопрос миротворцев в ООН украинской делегацией не поднимался, в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта на Донбассе", - заявил Ермак.

Во время визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил.

"И пока, я думаю, мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - пояснил он.

Ермак отметил, что существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН. Но чтобы поддерживать мир, его нужно сначала достичь.

"Для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий", заявил Ермак.

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26 сентября вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный ВСУ подорвался на неизвестном враждебном устройстве и погиб. Еще один получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.