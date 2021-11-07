Украина и США подпишут новую хартию

Речь идет об обновлении документа.

10 ноября Украина и Соединенные Штаты Америки подпишут с Украиной новую хартию стратегического партнерства.

Об этом сообщает ZN.UA

Администрация президента США Джозефа Байдена считает нужным подписать документ до конца месяца, чтобы отразить современные вызовы, сказал на брифинге представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века", - заявил.

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Подписать документа планируют на заседании Комиссии стратегического партнерства, которая должна возобновить работу в этом месяце. Представительство в Комиссии сохранят на уровне госсекретаря США и министра иностранных дел Украины.

Прайс напомнил, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу 10 ноября. В это время стороны планируют подписать новую Хартию, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Хартию о стратегическом партнерстве Украины и США подписали в 2008 году тогдашний глава МИД Владимир Огрызко и госсекретарь Кондолиза Райс. В документе говорится о двусторонних отношениях стран в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена, а также о намерении США углубить отношения с Украиной. В сентябре Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом в Вашингтоне. Страны подписали ряд документов.