Украина и США подпишут новую хартию

 
Ексклюзивы
1/5
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 2088
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2025
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2808
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 9576
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1575
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 4752
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 549
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3996
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1197
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 531
Фото
Все фото
7
5
3
16
5
Седина Зеленского всколыхнула сети
Седина Зеленского всколыхнула сети
Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Видео
Все видео
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8460
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 828
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1080
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6948
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4149
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 405
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
воскресенье, 07 ноября 2021 20:37

Украина и США подпишут новую хартию

  Комментировать
Украина и США подпишут новую хартию
Речь идет об обновлении документа.

10 ноября Украина и Соединенные Штаты Америки подпишут с Украиной новую хартию стратегического партнерства.

Об этом сообщает ZN.UA

Администрация президента США Джозефа Байдена считает нужным подписать документ до конца месяца, чтобы отразить современные вызовы, сказал на брифинге представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века", - заявил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандский формат" под вопросом - пресс-секретарь президента

Подписать документа планируют на заседании Комиссии стратегического партнерства, которая должна возобновить работу в этом месяце. Представительство в Комиссии сохранят на уровне госсекретаря США и министра иностранных дел Украины.

Прайс напомнил, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу 10 ноября. В это время стороны планируют подписать новую Хартию, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Хартию о стратегическом партнерстве Украины и США подписали в 2008 году тогдашний глава МИД Владимир Огрызко и госсекретарь Кондолиза Райс.

В документе говорится о двусторонних отношениях стран в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена, а также о намерении США углубить отношения с Украиной.

В сентябре Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом в Вашингтоне. Страны подписали ряд документов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина и США подпишут новую хартию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Теплоход с ранеными и беженцами затонул через несколько минут

Метеорит упал в пшеничное поле

Самое читаемое
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 10198
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 9576
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 4 Просмотров: 8613
Во время ремонта нашли старое подземелье
Во время ремонта нашли старое подземелье
5
 Просмотров: 8478
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 6984
Политика
Седина Зеленского всколыхнула сети
Седина Зеленского всколыхнула сети
7
 Просмотров: 531
В правительстве Шмыгаля от начала удержались восемь человек – инфографика
В правительстве Шмыгаля от начала удержались восемь человек – инфографика Просмотров: 162
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 4 Просмотров: 8622
К "Крымской платформе" присоединятся еще несколько участников
К "Крымской платформе" присоединятся еще несколько участников Просмотров: 261
"Нормандский формат" под вопросом - пресс-секретарь президента
"Нормандский формат" под вопросом - пресс-секретарь президента Просмотров: 531
Больше всего комментируют
9
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
4
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
4
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
3
Оккупанты приказали создать полицию с украинцев
Голосов: 8965
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть