Украина и США подписали заявление о стратегическом партнерстве: подробности

Украина и США подписали совместное заявление. Фото: Reuters

Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства.

Киев и Вашингтон активизируют Комиссию стратегического партнерства, которое переориентируют и обеспечат средствами "для преодоления вызовов XXI века", сообщается на сайте президента.

Страны едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины с учетом агрессии РФ. США и Украины призвали Россию выполнить свои обязательства и прекратить обстрелы на Донбассе.

Для более эффективной борьбы с российской агрессией в пакет помощи США Украине объемом 60 млн долларов войдут бронебойные системы Javelin и прочее летальное и нелетального оборудования.

США поддерживают право Украины выбирать внешнеполитический курс, в частности стремление вступить в НАТО.

Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой для европейской энергетической безопасности.

Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры будет избран немедленно. США заявили, что поддерживают план по реформированию СБУ.

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США объявили, что выделят Украине дополнительные 12,8 млн долларов на борьбу с пандемией коронавируса. В поддержку программ, связанных с демократией и правами человека в Украине, в этом году будет выделено 463 млн долларов.