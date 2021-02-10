Украина хочет получить запись разговора иранских чиновников о катастрофе самолёта МАУ

Запись может свидетельствовать о том, что Иран сознательно сбил самолет. Фото: Reuters

Украина хочет получить от Канады скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников о катастрофе самолета МАУ.

Предполагают, что на записи может быть информация о том, что Иран мог намеренно сбить самолет, говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

Заместитель председателя Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что это будет уже четвертый запрос в Канаду по этому делу.

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"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно и следствие пойдет более оперативно", - добавил он.

Канадская разведка секретные записи разговора иранского министра иностранных дел по поводу сбития самолета МАУ под иранским Тегераном год назад. Эту информацию подтвердил представитель канадского премьер-министра Джастина Трюдо.