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суббота, 18 мая 2019 13:20

Украина хочет договориться с Британией о сотрудничестве после Brexit

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Украина хочет договориться с Британией о сотрудничестве после Brexit
В Украине создали делегацию для переговоров с Британией. Фото: ONLINE

В Украине создали делегацию для переговоров с Британией о соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после ее выхода из Евросоюза.

Об этом распорядился президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

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В состав долегации входит 21 человек, ее руководителем выбрали государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли Алексея Перевезенцева.

Через Brexit Великобритания и страны Евросоюза потеряют десятки миллиардов евро доходов. Наибольший ущерб нанесет "жесткий" Brexit - выход Британии из ЕС без соглашения. Он приведет к ежегодным убыткам в 57,3 млрд евро для Великобритании и 40,4 млрд евро для остальных 27 государств-членов Евросоюза.

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