Украина готовится к "встрече" с мигрантами

Мигранты из Беларуси попытаются пересечь границу через Украину. Фото: УНН

Мигранты из Беларуси могут попытаться попасть в Украину.

"Определено примерно 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе с Украиной. Именно там будут усиливаться, в первую очередь, пограничники Национальной гвардией, полицией", - отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в программе "Право на власть".

Он сообщил, что дал поручение полиции "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которая есть в этих территориях".

"Они имеют право на ношение травматического оружия. И у нас таких выдано более 200 тысяч стволов в Украине. Поэтому должны быть соответствующие реестры, эти люди должны быть созваны на учения, которые должны в течение ближайшего месяца пройти возле украинско-белорусской границы", - сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть проблемная точка". Украина усиливает белорусско-польско-украинскую границу

Схема противостояния Украины будет подобной той, которая есть на литовской и польской границах.

"Определение мест скопления. Разведка будет информировать, если будут направлены мигранты в сторону Украины, - куда именно они движутся. И именно там мобильные группы будут находиться уже за считанные минуты. Именно там и будет основная цель - не допустить массового прорыва Государственной границы", - подытожил министр.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили. 9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж. В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.