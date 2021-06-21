Украина готовит зону свободной торговли с Турцией

Украина и Турция находятся в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам дипломатического форума в Анталии.
"Мы должны согласовать с торговыми позициями, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", - рассказал Кулеба.
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По его словам, это трудный шаг для Украины и Турции при создании зоны свободной торговли.
Министр отметил, что "политическая воля есть со стороны обеих стран" и назвал заключение соглашения неизбежным.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал турецкие беспилотники. Сказал, что беспилотники очень хорошие. И Украина покупает их для защиты.
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