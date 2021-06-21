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понедельник, 21 июня 2021 17:08

Украина готовит зону свободной торговли с Турцией

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Украина готовит зону свободной торговли с Турцией
Заключение договора является неизбежным - Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Украина и Турция находятся в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам дипломатического форума в Анталии.

"Мы должны согласовать с торговыми позициями, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", - рассказал Кулеба.

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По его словам, это трудный шаг для Украины и Турции при создании зоны свободной торговли.

Министр отметил, что "политическая воля есть со стороны обеих стран" и назвал заключение соглашения неизбежным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал турецкие беспилотники. Сказал, что беспилотники очень хорошие. И Украина покупает их для защиты.

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