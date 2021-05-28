Украина готовит санкции против режима Лукашенко

Санкции будут касаться окружения Лукашенко. Фото: Reuters

Пакет санкций против сторонников режима Александра Лукашенко подготовило МИД Украины.

Документы передали на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента", - сказал он.

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Санкции планируют вводить против тех граждан Беларуси, которые участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников.

Кабинет министров поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Запрет вступит в силу в полночь 29 мая.