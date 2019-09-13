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пятница, 13 сентября 2019 11:06

Украина готовит новые списки на обмен

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Украина готовит новые списки на обмен
Зеленский надеется до конца сентября встретиться с Путиным. Фото: eurointegration.com.ua

Украина готовит списки для следующего этапа обмена пленными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 16-й встречи "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве.

"Мы говорим о другом этапе после наших политзаключенных, наших ребят, и после моряков. Готовим, откровенно скажу, другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом тоже мы будем договариваться и в Минске, и в "нормандском процессе", - сказал Зеленский.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

Помощник Владимира Зеленского сообщил, что президент дал задание работать по вопросу следующего обмена "очень быстро".

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