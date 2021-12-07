Украина экстренно предоставила электроэнергию Польше

Украина помогла Польше. Фото: Эспрессо

Компания "Укрэнерго" по запросу польского оператора системы передачи Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) предоставило энергосистеме Польши аварийную помощь из объединенной энергосистемы Украины.

"Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт*ч (135 МВт равным графиком в течение семи часов подряд). Для оказания аварийной помощи блок № 7 Добротвирской ТЭС был перефиксирован на ВЛ 220 кВ Добротворская ТЭС — Замость", — собщило "Укрэнерго".

"Аварийная помощь не является коммерческим импортом. Коммерческим импортом занимаются исключительно участники рынка (трейдеры, поставщики и т. д.), законтрактовавшие соответствующий объем с иностранными контрагентами", — подчеркнули в компании.

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Аварийная помощь как крайняя мера в балансировке энергосистемы может быть активирована всеми странами, с которыми синхронизирована энергосистема Украины, в том числе государства ЕС, являющиеся членами ENTSO-E.