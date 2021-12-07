Украина экстренно предоставила электроэнергию Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2043
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 6669
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1458
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1188
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4437
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1206
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1548
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1557
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 990
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
18
13
2
5
14
Бронированные &quot;Козаки&quot;, танки и &quot;Друга Ріка&quot; - в Харькове поздравляли украинских воинов
Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - в Харькове поздравляли украинских воинов
Зеленский приехал на &quot;передок&quot; к воинам
Зеленский приехал на "передок" к воинам
Сторонник Лукашенко, владелец биткоинов и критик Зеленского: нардепы получили 3 млн грн компенсации за жилье
Сторонник Лукашенко, владелец биткоинов и критик Зеленского: нардепы получили 3 млн грн компенсации за жилье
Зеленский уехал на фронт, а Корниенко - на авиабазу ВСУ
Зеленский уехал на фронт, а Корниенко - на авиабазу ВСУ
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Видео
Все видео
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов
Украина празднует 30 лет Вооруженных сил - видео торжеств
Украина празднует 30 лет Вооруженных сил - видео торжеств
"У Украины нет лучшего партнера, чем США" - американцы поздравили ВСУ
"У Украины нет лучшего партнера, чем США" - американцы поздравили ВСУ
Вооруженные силы Украины празднуют 30 лет
Вооруженные силы Украины празднуют 30 лет
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2754
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5535
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1170
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3789
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 279
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
вторник, 07 декабря 2021 00:23

Украина экстренно предоставила электроэнергию Польше

  Комментировать
Украина экстренно предоставила электроэнергию Польше
Украина помогла Польше. Фото: Эспрессо

Компания "Укрэнерго" по запросу польского оператора системы передачи Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) предоставило энергосистеме Польши аварийную помощь из объединенной энергосистемы Украины.

"Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт*ч (135 МВт равным графиком в течение семи часов подряд). Для оказания аварийной помощи блок № 7 Добротвирской ТЭС был перефиксирован на ВЛ 220 кВ Добротворская ТЭС — Замость", — собщило "Укрэнерго".

"Аварийная помощь не является коммерческим импортом. Коммерческим импортом занимаются исключительно участники рынка (трейдеры, поставщики и т. д.), законтрактовавшие соответствующий объем с иностранными контрагентами", — подчеркнули в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Аварийная помощь как крайняя мера в балансировке энергосистемы может быть активирована всеми странами, с которыми синхронизирована энергосистема Украины, в том числе государства ЕС, являющиеся членами ENTSO-E.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина экстренно предоставила электроэнергию Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 77220
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 12033
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 9405
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 8856
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
 Просмотров: 7848
Политика
ЦИК зарегистрировала четыре инициативные группы по референдуму
ЦИК зарегистрировала четыре инициативные группы по референдуму Просмотров: 27
Минобороны будут реформировать. Резников рассказал основные направления
Минобороны будут реформировать. Резников рассказал основные направления Просмотров: 261
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов
 1 Просмотров: 846
Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - в Харькове поздравляли украинских воинов
Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - в Харькове поздравляли украинских воинов
18
 Просмотров: 1260
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным 1 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
3
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
3
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
3
Зеленский приехал на "передок" к воинам
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
Голосов: 9626
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть