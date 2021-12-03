"Украина должна вызволять Саакашвили" – экс-советница главы Одесской ОГА

"Саакашвили многое сделал, чтобы Украина была такой, какая сейчас", говорит Зоя Казанжи. Фото: Facebook Михеила Саакашвили

Украина должна приложить усилия, чтобы освободить Михеила Саакашвили от политического преследования в Грузии. Такое мнение в интервью журналу "Країна" выразила писательница и журналистка Зоя Казанжи. Работала советницей председателя Одесской областной государственной администрации в 2014 - 2015 годах.

"Все происходящее с ним в Грузии сейчас расцениваю как политическую месть. Хочу, чтобы Украина его освободила. Потому что Саакашвили много сделал, чтобы она была такой, как сейчас", – говорит Казанжи.

Рассказала о методах работы экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должности главы Одесской ОГА.

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"У каждого человека есть роли, которые ему лучше всего удаются. Саакашвили может хорошо разрушать. Уничтожать старое и отжившее. Это ему удавалось неплохо, и у нас тоже. В Одессе у него была горизонталь власти – начальник полиции, прокурор, руководитель таможни. К сожалению, серьезных превращений у него не получилось. Но он стремился задать стандарты открытости и прозрачности. Не учел реалии. Для Одессы он оказался слишком наивным. И многие, находясь под крышей Саакашвили, решали свои персональные вопросы", – говорит Казанжи.

"История Михеила – трагедия когда-то успешного человека. У него удались в Грузии реформы, но не получилось с демократией. И это его основная проблема", – добавляет Казанжи.

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30 мая 2015 года Михеил Саакашвили возглавил Одесскую ОГА. 7 ноября 2016 сообщил об отставке с должности. В Грузии 1 октября этого года Саакашвили был задержан. Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили объявлял голодовку. Политика этапировали из тюремной больницы в Глдане в госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.