"Украина должна быть в шенгенской зоне. Это реально сделать" - Порошенко

Порошенко назвал цель саммита Украина-ЕС. Фото: Рromin

Саммит Украина-ЕС, который пройдет 8 июля в Киеве, не должен стать "потерянным временем" и превратиться в протокольную формальность. Его результатами должно стать углубление интеграции и двустороннего сотрудничества между нашим государством и Евросоюзом, - об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Киеве.

"Опираясь на пятилетний опыт сближения с Евросоюзом, мы ожидаем важнейших решений от саммита Украина-ЕС. Не тратьте время - это обращение и к президенту Зеленскому, и к нашим европейским партнерам. Смотрите вне горизонта, думайте стратегически.

Давайте делать энергетический союз с Европой, и тогда газ будет покупаться на границе Украины. Давайте дигитальный союз - это уникальный цифровой менеджмент, и по безвизу наши люди, которые будут ездить в Европу, не будут платить за роуминг - это будет честно. Давайте делать таможенный союз .... Давайте делать шенгенский союз - у нас сейчас уже есть безвиз, но в украинцев вообще не надо паспорта проверять. Почему? Ведь мы европейцы - и это реально сделать"

"Саммит Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, не должен стать потерянным временем" и превратиться в протокольную формальность. Его результатами должно стать углубление интеграции и двустороннего сотрудничества между нашим государством и Евросоюзом", - Порошенко