Украина договаривается с ОАЭ о закупке вакцины

На переговорах обсудили возможность закупки 5 млн доз вакцины. Фото: Reuters

Украина ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставке китайской ковид-вакцины компании Sinopharm.

Так, с рабочей поездкой в ​​ОАЭ находится делегация при участии вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, председателя ОП Андрея Ермака и главного санврача Виктора Ляшко, сообщает APnews.

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"На встрече обсудили поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодняшний день завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 млн доз в месяц.

Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года. Он достигнет мощности 200 млн доз в год", - говорится в сообщении.

До конца года Минздрав планирует вакцинировать 70% взрослого населения Украины. Для этого необходимо наличие вакцин и желание граждан вакцинироваться.