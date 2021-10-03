Украина будет возвращать Саакашвили

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Украина будет заниматься вопросом возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили.

Об этом во время брифинга 3 октября в Трускавце на Львовщине заявил президент Владимир Зеленский.

"Я, как президент Украины, постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. И все наши институты, включая МИД, и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и разговоры между нашими Кабминами, на уровне премьеров, мы все будем этим заниматься. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому это также его касается", - заявил Зеленский.

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В то же время президент уточнил, что не знал, что Саакашвили поехал в Грузию.

"Я был очень удивлен. Считаю, что это неправильно, потому что он в государственной власти", - добавил он.

Михеила Саакашвили арестовали 1 октября. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Впоследствии стало известно, что его поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.