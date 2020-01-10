Украина будет требовать доказательства для расследования авиакатастрофы в Иране - Офис президента

Зеленский заявил о необходимости расследования катастрофы в небе над Ираном. Фото: РБК

Украина просит предоставить доказательства, касающиеся крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – говорится в заявлении Офиса президента Украины, опубликованном в Facebook

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров по поводу катастрофы.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.