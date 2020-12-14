Украина будет производить турецкие корветы и дроны

Это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины. Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ЗCУ.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демир, сообщает пресс-служба военного ведомства.

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"Прежде всего, речь идет о проектах, призванные радикально усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе", - говорится в сообщении.

По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины. Лишь в сентябре 2019 Украина установила дипломатические отношения с островным государством, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в Twitter.