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среда, 24 марта 2021 13:25

Украина будет платить компенсации - эксперт о последствиях санкций СНБО

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Украина будет платить компенсации - эксперт о последствиях санкций СНБО
Санкции против бывших чиновников и компаний по недропользованию убытков Украине не вернут. Фото: Latifundist.com

В Зеленского появилась новая игрушка в виде санкций СНБО, но сами по себе эти санкции не предусматривают ни уголовной ответственности, ни конфискации имущества, сказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук.

"Вот санкции против Медведчука и его жены ввели, где уголовные дела? Так же санкции в отношении активов бывших чиновников. Это арест, но не конфискация, которую можно выполнить только после решения суда. Да и активы в них записаны на третьих лиц. Санкции вводят, когда нет юридических возможностей наказать кого-то. если есть, то чего не идут в суд Этого если не сделали раньше, то не сделают и сейчас. Все имеет правовую логику. А как решат делать "по беспределу" еще и в судах, то это закончится делами в международных судах, которые проигрывают и выплатят из госбюджета компенсации", - объясняет.

Санкциями власть изображает активность на фоне коррупции, проблем с коронавирусом, когда не успевают ни вакцину закупить, ни вакцинацию провести, ни обеспечить кислородом всех больных, считает эксперт.

"В случае с санкциями против компаний по недропользованию чиновники вообще не понимают предмета того, чем занимаются. Это агрессивное невежество ради пиара. Некоторые месторождения перешли в собственность 15 лет назад. У них с десяток раз сменились собственники. Нет юридического механизма корректно это урегулировать, потому что уголовные производства уже не на кого открывать. Если остановили лицензии и спецразрешения, то это скажется разве на рабочих местах и ​​зарплатах работников этих компаний. Повлияет и на производственный процесс. Если ничего не производят и не экспортируют, то не платят налоги или не получают экспортной выручки".

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По мнению Кушнирука, то, что уже украденное - вернуть невозможно.

"Если заберут предприятие, то должны расходоваться на производственную деятельность. Разница между этими затратами и прибылью - природная рента. Если считают, что эти компании имеют сверхприбыли и их не получает украинский народ, могут просто повысить рентную плату. Для этого нужно забирать предприятия. Но есть ли эти сверхприбыли? Добываем в основном сырье. Если повысить ренту, то цена готового продукта будет выше, будет ли он тогда продаваться на рынке? Все, что есть на земле, не имеет никакой ценности. А есть, только, когда его добыли. Если владельцы этих компаний являются нерезидентами, то обратятся в международные суды и Украины опять же платить компенсации ".

СНБО ввела санкции к Януковичу, Азарову, бывших министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников. Также санкциями ограничила деятельность 19 компаний из пользования недрами.

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