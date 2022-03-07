Украина будет обсуждать гарантии безопасности вне членства в НАТО - Арахамия

Арахамия прокомментировал вступление Украины в НАТО. Фото: Укринформ

Украина готова рассматривать совместно с международными партнерами гарантии безопасности вне членства в Североатлантическом альянсе.

"Ответ, который мы имеем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО, по крайней мере, точно не в ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за подачу заявки в НАТО, мы будем сражаться за результат, а не процесс", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия для американского телеканала Fox News.

"Мы готовы обсуждать некоторые модели, не предполагающие участия НАТО. Например, могут быть прямые гарантии безопасности от разных стран, например США, Китая, Великобритании, возможно Германии и Франции. Мы готовы обсуждать эти вещи в широком кругу, не только в двусторонних переговорах с Россией, но и с другими партнерами", сказал он.

В настоящее время украинские военные перехватили тактическую инициативу на земле, но остаются уязвимыми с неба, равно как и гражданские в городах и селах. Он призвал страны-члены НАТО предоставить современные средства противовоздушной обороны, если они не готовы поделиться своими истребителями.

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Украина не готова ни к каким компромиссам на переговорах относительно своей территориальной целостности. Он заверил, что никакие представители Украины не согласятся на уступки в отношении территорий, включая оккупированный Крым.

Украина надеялась на НАТО, чтобы оно ввело "бесполетную зону", потому что российская военная авиация по количеству и боевой мощи превосходит способность противовоздушной обороны Украины. Он добавил, что в первые дни полномасштабной войны российские оккупанты сумели уничтожить немало элементов в структуре противовоздушной обороны Украины, объяснил Арахамия.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.