Указ Путина о запрете владения землей украинцами в Крыму юридически ничтожен - МИД Украины

МИД Украины отреагировало на запрет владения землей в оккупированном Крыму. Фото: eurointegration

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в оккупированном Крыму назвали юридически ничтожным.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Вопрос о земельных владений поднимут во время заседания Крымской платформы.

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По словам Николенко, подобный запрет в стиле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного Крыма.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - прокомментировал спикер.

МИД считает, что такие действия не останутся без внимания и должной оценки со стороны международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурации саммита в этом году", - заявил Николенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму.