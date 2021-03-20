Указ Путина о запрете владения землей украинцами в Крыму юридически ничтожен - МИД Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 423
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 459
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 972
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 720
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 945
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1503
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Видео
Все видео
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
НАБУ проверяет Левочкиных
НАБУ проверяет Левочкиных
Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Президент Литвы: "Слава Украине"
Президент Литвы: "Слава Украине"
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 414
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 369
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 576
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 972
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 297
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 14:46

Указ Путина о запрете владения землей украинцами в Крыму юридически ничтожен - МИД Украины

  Комментировать
Указ Путина о запрете владения землей украинцами в Крыму юридически ничтожен - МИД Украины
МИД Украины отреагировало на запрет владения землей в оккупированном Крыму. Фото: eurointegration

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в оккупированном Крыму назвали юридически ничтожным.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Вопрос о земельных владений поднимут во время заседания Крымской платформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поговорим в какой-то момент" - Байден ответил на предложение Путина

По словам Николенко, подобный запрет в стиле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного Крыма.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - прокомментировал спикер.

МИД считает, что такие действия не останутся без внимания и должной оценки со стороны международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурации саммита в этом году", - заявил Николенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Указ Путина о запрете владения землей украинцами в Крыму юридически ничтожен - МИД Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

Создали новое формирование для охраны границ

Джон Леннон женился на Йоко Оно

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

В Европу пришла бубонная чума

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 16299
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 14445
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 11340
Тина Кароль шокировала фанов решением
Тина Кароль шокировала фанов решением Просмотров: 6336
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 6300
Политика
Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца
Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца Просмотров: 369
Жизнь моногородов: как будут спасать депрессивные города
Жизнь моногородов: как будут спасать депрессивные города Просмотров: 108
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
 2 Просмотров: 342
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем 2 Просмотров: 828
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4
Суд оправдал Пашинского
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 6236
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть