Угрозы мэру Черкасс: Офис президента нашел объяснение

В ОП утверждают, что Трофимов ни писал Бондаренко. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента утверждают, что заместитель председателя ОП Сергей Трофимов не переписывался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

Он общался с пранкером, пишет пресс-служба главы государства.

"Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили черкасской власти об ответственности за своевременное ослабление карантина.

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