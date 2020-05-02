Угрозы мэру Черкасс: Офис президента нашел объяснение

В Офисе президента утверждают, что заместитель председателя ОП Сергей Трофимов не переписывался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.
Он общался с пранкером, пишет пресс-служба главы государства.
"Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы", - говорится в сообщении.
В ОП напомнили черкасской власти об ответственности за своевременное ослабление карантина.
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1 мая в Черкассах начали ослаблять карантин. Начал курсировать городской транспорт. Открыли базары, часть непродовольственных магазинов, заведений.
В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство. Мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос. Позже он заявил, что получил угрозы от первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.
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