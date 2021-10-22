"Угольное дело" против Порошенко - это комплекс лжи, который должен прикрыть провалы власти - Сюмар

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 225
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 2979
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 693
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3205
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 882
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 477
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3987
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
2
3
8
3
6
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
&quot;Это любовь&quot; - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Видео
Все видео
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1215
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 801
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5292
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 333
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 10:09

"Угольное дело" против Порошенко - это комплекс лжи, который должен прикрыть провалы власти - Сюмар

  Комментировать
&quot;Угольное дело&quot; против Порошенко - это комплекс лжи, который должен прикрыть провалы власти - Сюмар
Нардеп Виктория Сюмар опровергла фейки об "угольном деле" против Петра Порошенко

Власть президента Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание общества от оффшорного скандала, "вагнергейта" и кризиса в энергетике и медицине. Именно поэтому силовые органы по указанию Офиса президента актуализировали так называемое "угольное дело" против Петра Порошенко за события 2014 года.

Об этом в эфире Прямого канала заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая в 2014 году была заместителем Секретаря СНБО. Она опровергла фейки, из которых слеплен этот сценарий Банковой.

"Я слышала этот пресс-брифинг Генерального прокурора и председателя Службы безопасности. Их так хорошо организовали под ток-шоу Шустера. Я думаю, это специально было сделано, чтобы перевести внимание от оффшорного скандала, который уже услышали украинцы. Все то, что там прозвучало - это огромный перечень лжи", - отмечает Сюмар.

Она, в частности, напомнила, что банковские учреждения на временно оккупированных территориях ОРДЛО еще в июле 2014 года были закрыты.

"Это было одно из обвинений, что оказывается "высшее руководство государства дало указание открыть банковские учреждения на неподконтрольных Украине территориях". Это не соответствует действительности, так как наоборот еще в июле 2014 года было принято решение о том, что эти учреждения за один день должны быть закрыты. Потому что там банально убивали. Это - банковские учреждения, там находились деньги. Боевики, захватившие помещение, мечтали захватить деньги. Работники Нацбанка, которые там работали, получили сигнал за очень короткий срок уничтожить денежную массу. Их буквально уничтожали, резали, заливали маслом, краской, чтобы эти средства не получили оккупанты. Поэтому это обвинение - это сплошной абсурд", - отмечает Сюмар.

"Как и то обвинение, что оказывается нужно было уголь покупать в ЮАР - это была такая "диверсификация". Уголь из ЮАР был в два раза дороже. Он стоил 109 долларов. А уголь, который мы покупали на украинских шахтах на украинских территориях, стоило вдвое дешевле", - напомнила Сюмар.

Она также показала экспертизу, согласно которой качество угля из ЮАР было ниже, чем предполагали требования контракта.

"Уголь из ЮАР, от которого Украина отказалась, не горел. Он оказался некачественным. В контракте есть такой показатель как зольность, там допускалось 26% зольности. Я могу продемонстрировать экспертизу научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты официально установили, что зольность этого угля была более 30%", - отмечает Сюмар.

"А в контракте написано, что при зольности 30% и выше этот контракт должен быть расторгнут", - констатирует депутат.

"Когда фактически отказано было закупать этот уголь из ЮАР - прекратили очень серьезную коррупционную аферу, которая бы стоила бюджету очень серьезных средств. Поэтому эти обвинения звучат совершенно дико", - отмечает она.

"Когда рассказывают - "там СБУ наличку возило". Возили их сами государственные предприятия. Но СБУ, как и другие правоохранительные органы, должны были гарантировать пересечение линии соприкосновения. Это война, и в 2014 году - горячая фаза этой войны. Тогда была создана группа, состоящая из правоохранительных органов. Это была и ГФС, и пограничники, полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. И их задача была гарантировать, чтобы шахта из Украины могла спокойно привезти деньги, заплатить своим украинским работникам, украинским шахтерам", - объясняет Сюмар.

"До сих пор Украина платит там пенсионерам пенсию", - напомнила она.

"Я считаю, мы очень достойно пережили 2014 год. Я боюсь, что сейчас мы попадем в худшую зависимость после того, как за семь лет сделали все условия для того, чтобы этой зависимости избавиться", - резюмирует Сюмар.

"Страна с 2014 года очень тяжело работала на то, чтобы получить энергетическую независимость. Сейчас это действительно очень напоминает то, что можно назвать российским энергетическим реваншем. Потому что газ Украина получит в обмен на большое количество политических условий Владимира Путина. И фактически вынуждена будет все их удовлетворить. Я думаю, что это и вопрос реализации "формулы Штайнмайера", и проведение выборов. Когда украинская власть фактически пойдет на эти договоренности, Россия наконец избавится того, что мешает ее экономике - санкций, которые были огромным дипломатическим успехом предыдущей украинской власти", - резюмирует Сюмар.

"Сегодня Путин имеет преимущество - космическую цену на газ и все шансы избавиться от санкций. А это значит, что российская экономика пойдет вверх и Россия получит все инструменты для продолжения агрессии и уничтожения Украины", - предостерегает народный депутат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Угольное дело" против Порошенко - это комплекс лжи, который должен прикрыть провалы власти - Сюмар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12105
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 9657
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 6714
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6579
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 5796
Политика
Заместителю Ермака прилетел "коктейль Молотова"
Заместителю Ермака прилетел "коктейль Молотова"
 Просмотров: 189
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
2
 Просмотров: 351
Комітет дав добро на відсторонення скандальної "слуги" Третьякової
Комітет дав добро на відсторонення скандальної "слуги" Третьякової Просмотров: 270
Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог
Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог
 Просмотров: 351
Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля
Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 8685
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть