Юг Крыма переводят на почасовое водоснабжение

32 населенных пунктов будут обеспечиваться водой только 6:00 в сутки. Фото: dw.com

С понедельника 14 декабря города Ялта и Алупка и еще 30 населенных пунктов - от Фороса до Гурзуфа - переходят на почасовые графики подачи воды.

Соответствующее решение приняли в связи с тем, что два крымских водохранилища, питающих южный берег полуострова, обмелели. Об этом сообщает Интерфакс.

"Вода будет подаваться утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00", - сообщила так называемая администрация Ялты.

Отмечается, что в графике возможны изменения через аварийные ситуации и технические настройки сети водоснабжения.

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Так, вода по графику будет в 32 населенных пунктах.

Отели южного берега Крыма готовятся к работе в новых условиях.

"У гостиниц есть свои резервы, есть определенный запас воды, который мы пополняем, и в отеле в течение дня всегда есть вода. Единственное - может быть не такое сильное давление, так как вода будет подаваться не всегда. Думаем, что на работе нашего отеля это не скажутся ", - сообщили в отеле Бристоль, одном из старейших отелей курорта.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсив, может продолжаться и в 2021 году. Дефицит воды в Крыму объясняется тем, что ее якобы "воруют" сами крымчане. Об этом заявил вицепремьер России Марат Хуснуллин после посещения временно оккупированного РФ полуострова.