"УЕФА прогнулось под Россию" - сети свирепствуют

В Twitter УЕФА изобразили с купюрой.

Пользователи социальных сетей критикуют УЕФА, что и требует, чтобы Украина убрала из формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".

"Из-за позорной попытки унижения памяти украинских героев, в том числе тех, кто прямо сейчас защищает Европу от российской агрессии со стороны УЕФА Украина должна отказаться от участия в ЧЕ. Пусть подыгрывают и играют с агрессором. Когда-то доиграются", - пишет в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

"УЕФА немного прогнулось под Россию, и приказало убрать из формы нашей сборной лозунг "Героям слава". То есть карта с нашим Крымом - ок. Слава Україні - ок. Героям Слава - не ок.

Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами", - Сергей Притула в Telegram.

В Twitter УЕФА изобразили с купюрой евро и надписью "Mafia".

"Газпромовские бабки для УЕФА - это самое важное. И мы это должны учитывать в случае с ЕС всегда. Да и со всем миром.

Мы сами должны любить своих героев. И силой своего государства заставлять их уважать других", - журналист Богдан Буткевич.

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