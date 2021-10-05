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"УДАР" на следующие парламентские выборы пойдет самостоятельно - Кличко

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&quot;УДАР&quot; на следующие парламентские выборы пойдет самостоятельно - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко: "УДАР" будет участвовать в следующих парламентских выборах как самостоятельная политсила

Политическая партия "УДАР" сегодня активно развивается и готовится участвовать в следующих парламентских выборах как самостоятельный проект.

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

"Я уверен, что наша политическая сила - партия УДАР – будет принимать участие в следующих парламентских выборах. Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде - это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине", - заявил Кличко.

Отвечая на вопрос, кто именно поведет "УДАР" на следующие выборы - сам Виталий Кличко, его брат Владимир или другой человек - Кличко ответил, что лидером партии останется он.

"Спекуляций очень много. Я на эту тему не буду много говорить, а четко отвечу на ваш вопрос: я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы", - сказал Кличко.

Также он отметил, что "УДАР" не планирует объединяться с другими политическими проектами для участия в парламентских выборах.

"Наша политическая сила будет принимать самостоятельное участие в следующих парламентских выборах. А уже после достижения достаточно хорошего результата сможем рассматривать дальнейшее сотрудничество в стенах парламента", - отметил Кличко, отвечая, в частности, на вопрос о возможности объединения с "Блоком Петра Порошенко".

О возможности политического союза с Владимиром Гройсманом, Дмитрием Разумковым и другими Кличко ответил, что это будет зависеть от общности задач и готовности к сотрудничеству.

"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко.

Относительно своих политических амбиций Кличко подчеркнул, что для него политика - это лишь инструмент для воплощения изменений.

"У меня в жизни все было хорошо. Я мог жить в Германии или в США, без постоянного стресса и нагрузок. Но я вернулся в Украину, потому что не хочу жить в другой стране. Я хочу жить здесь, в своей стране, по европейским стандартам. И делаю все для того, чтобы эти стандарты внедрять. Я в политике только потому, что политика - это инструмент для воплощения изменений", - подчеркнул Кличко.

Как ранее сообщалось, Кличко призвал региональные политические силы, лидеров местного самоуправления и всех активных и неравнодушных граждан к консолидации усилий на платформе "УДАР". На призыв уже откликнулись мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия "Родной дом", глава Житомирской ОГА с 2016 по 2019 год Игорь Гундич и другие.

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Дата
05
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