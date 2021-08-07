Учреждения культуры смогут работать во время локдауна, но есть условие

Заведения смогут работать во время локдауна, если вакцинируют персонал. Фото: ua.news

Кинотеатры и другие учреждения культурной сферы в Украине смогут работать при следующем усиления карантина.

Для этого их персонал должен быть вакцинированы против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

У посетителей таких заведений должны быть ковид-сертификаты.

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Министр также отметил, что в случае вакцинации персонала, работать во время вероятного будущего локдауну смогут и учебные заведения. Но там ковид-сертификаты должны будут иметь и посетители.

"Мы говорим и о кинотеатрах, смотрим культурные и массовые мероприятия. Такая практика есть в мире. Я предлагаю не ждать локдауну, а встать и уйти в кабинет прививки, до центра массовой вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауну ", - отметил Ляшко.

Минздрав готовится к возможной вспышке заболеваемости коронавирусом в Украине в связи с распространением нового штамма "дельта" и рассматривает три вероятных сценария течении этой волны - оптимальный, пессимистический и умеренный.