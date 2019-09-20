Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"

Премьер-министр Алексей Гончарук хорошо учился в школе.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на его знакомых с юных лет в городе Городня Черниговской области.

"Если вы спросите о его первой любви, то сказать ничего. Я Лешу с девушкой никогда не видела. Была встреча выпускников. У многих дети. Говорю: "Леша, уже и тебе пора! Что же ты ждешь?". А он отшучивается: "Все будет. Другим я пока занят", - рассказала классная руководительница Гончарука и показала школьные фото.

Те, кто учил и воспитывал Гончарука, рисуют почти идеальный портрет. Учился он хорошо. Скорее гуманитарий, чем технарь. Всегда был эрудированным, не боялся задавать неудобные вопросы и вступать в дискуссии.

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"Он действительно выделялся среди детей. Мы его называли "профессор". Но он был настоящим эрудитом. Не таким "профессором", как Янукович", - говорят о Гончаруке.

Также отмечают, что будущий премьер всегда стильно одевался и любил выделяться среди сверстников.

"Он всегда мог себя подать. Сейчас точно так себя ведет, как и в школе. Видели, он белочку заметил? А не сидел, как "сухарь", - сказала учительница.

"Вот, смотрите, Гончарук Алексей Валерьевич. Выпуск 2001 года. 12-ть по "Украинскому языку", по "Литературе", "Всемирная история", "История Украины", "География". Почти все гуманитарные науки - высший балл."Физика", "Алгебра", "Геометрия", "Химия"- 11-ть", - рассказала директор лицея, где получил среднее образование Гончарук.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают два вице-премьера и 16 министров.