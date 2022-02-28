Участников боевых действий выпустят из-под стражи - Зеленский

Ключевое сейчас – оборона, сказал президент. Фото: pixabay

Участников боевых действий, находящихся в местах лишения свободы, освободят, чтобы усилить боевые подразделения.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

"В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи.

И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с нескольких человек, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - заявил глава государства.

Это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Простым человеческим языком говоря, населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже.

Каждый из уволенных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре.

По каждому индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ними", - заявила генпрокурор.

В Украине достаточно воинов, поскольку за два дня мобилизовано почти 100 тыс. граждан, но оступившиеся также имеют право стать на защиту государства, сообщила Венедиктова.

РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.