Участники смертельных ДТП и взяточники - каким судьям украинцы оплачивают пенсии в сотни тысяч гривен

Пенсионные расходы судьям выросли на 9,4 тыс грн, военным - на 64 грн. Фото: @NationalBankOfUkraine

Пенсионный фонд сообщил об очередном поднятии пенсионных выплат. Наибольшую прибавку получили бывшие судьи, средний размер их ежемесячного содержания в отставке превышает 77 тыс. грн. Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Пенсионные расходы судьям выросли на 9,4 тыс. грн.

Наименьшую среднюю прибавку в 67 грн получили военные пенсионеры. По состоянию на 1 апреля средний размер пенсии в Украине составил 3700 грн.

В Украине экс-судей более 3,5 тыс. человек. И это количество с каждым годом будет только расти.

Активисты-антикоррупционеры привели примеры судей в отставке, которым выплачивают пожизненное содержание за наши с вами налоги.

Бывший судья Олевского районного суда Житомирской области Виктор Волощук в прошлом году получил более 300 тыс. грн выходного пособия и 520 тыс. грн судейской пенсии.

В 2015-м судья выехал на встречную полосу и сбил насмерть 21-летнего мотоциклиста, который приехал из Киева навестить больную мать.

В прошлом году в феврале суд признал его виновным и приговорил к 4,5 годам тюрьмы. Но тут же освободил от наказания по амнистии. Основанием стало то, что преступление было совершено по неосторожности, а судья является пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. За 20 дней до приговора Высший совет правосудия отправил его в отставку с пожизненным содержанием.

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Бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко приговорили к двум годам лишения свободы за 30 тыс. грн взятки.

После того как судью поймали на взятке, Высший совет правосудия удовлетворил его заявление об отставке, хотя мог уволить за дисциплинарный проступок.

Благодаря решению ВРП Пономаренко получил почти 870 тыс. грн выходного пособия и еще по 100 тыс. грн ежемесячной пенсии.

Во время Революции достоинства экс-председатель Днепровского районного суда города Киева Неля Ластовка лишила водительских прав трех участников автопробега в Межигорье 29 декабря 2013 года. В 2017 году ее должны были уволить, но через год ВРП передумала, по словам юриста Романа Маселко.

Затем было представление о ее увольнении за грубое нарушение законодательства, а также провал ею квалификационного оценивания. Однако в апреле 2019 года ВРП отправила ее в отставку. За восемь месяцев в позапрошлом году Неля Ластовка получила более 460 тыс. грн пенсии.

В октябре 2020-го бывшая судья через Окружной админсуд Киева добилась для себя увеличение пожизненного содержания до более 100 тыс. грн в месяц.

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Бывший председатель Октябрьского районного суда Полтавы Александр Струков, будучи судьей в 2015 году закрыл дело в отношении руководителя местного управления Нацбанка, в крови которого обнаружили 2,07 промилле алкоголя. Судья поверил объяснениям чиновника о том, что он "гипертоник, который только после остановки авто сделал несколько больших глотков коньяка "Hennessy" с целью снятия стресса и расширение сосудов".

Также он "прославился" нарушением судейской этики. На видео с нагрудных камер патрульных, которые в 2016 году задержали судью за неправильную парковку, зафиксировали, как он унижал полицейских и использовал нецензурную брань, вроде "задержали, б***ь, не за х** собачий".

В прошлом году в апреле Высший совет правосудия отправил судью в отставку, хотя в повестке дня одного из следующих заседаний ВРП было рассмотрение жалобы, на основании которого судью могли бы уволить. В 2020-м Струков получил более 500 тыс. грн зарплаты, 960 тыс. грн выходного пособия и более 930 тыс. грн пенсии.

"В первую очередь, даже не судьи отвечают за этот трешняк, а политики", - заявляют в Центре противодействия коррупции.

Активисты говорят, что проголосованный парламентским комитетом, который возглавляет "слуга народа" Андрей Костин, законопроект № 5068 не предусматривает очистки Высшего совета правосудия.

А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков затягивает запуск новой Высшей квалификационной комиссии судей: вместо того, чтобы исправить законопроект № 3711-д, отправляет проект на вето президента.

Костин (лично или по указанию Банковой) - уже третий месяц спасает ОАСК от ликвидации, заявляют активисты.

"Политикам вполне нормально платить судьям по 77 тысяч гривен в месяц (из наших налогов) в качестве вознаграждения за лояльность", - сообщают в ЦПК.

В марте президент Владимир Зеленский заявлял о "срочном лечении" судов. "Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи", - говорил он на форуме. 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".